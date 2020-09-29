"Ростов" готов продать Шомуродова в "Дженоа" за 9 миллионов евро
Руководство "Ростова" приняло предложение "Дженоа" о продаже форварда Эльдора Шомуродова. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Клуб готов отпустить игрока в итальянскую команду за 9 миллионов евро. Также российский клуб получит 15 процентов от последующей продажи игрока.
Сторонам необходимо согласовать рассрочку, с которой итальянцы будут выплачивать деньги за футболиста.
Шомуродов выступает за "Ростов" с лета 2017 года, сыграл 91 матч, забил 18 голов и сделал 12 ассистов.
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