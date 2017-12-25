"Ростов" хочет арендовать хавбека "Крыльев Советов"

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"Ростов" хочет арендовать хавбека "Крыльев Советов"

Полузащитник "Крыльев Советов" Павел Голышев может перейти в "Ростов", сообщают российские СМИ.

Донской клуб намерен арендовать 30-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

Стоит отметить, что в этом сезоне Голышев сыграл за "Крылья Советов" всего три матча, проведя в общей сложности на поле 113 минут. 

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