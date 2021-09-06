"Ростов" хочет арендовать полузащитника "Бенфики"

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"Ростов" хочет арендовать полузащитника "Бенфики"

Фото инстаграм Габриэла Пиреса

"Ростов" ведёт переговоры о переходе полузащитника "Бенфики" Габриэла Пиреса, сообщает A Bola.

По сведениям издания, российский клуб заинтересован в аренде 27-летнего футболиста.

Ранее утверждалось, что среди претендентов на бразильского опорника есть "Спартак" и "Краснодар".

В прошлом сезоне Габриэл сыграл за "Бенфику" 32 матча, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 7 миллионов евро.

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