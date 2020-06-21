"Ростов" хочет переиграть матч РПЛ с "Сочи"

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"Ростов" хочет переиграть матч РПЛ с "Сочи"

Руководство "Ростова" намерено добиться переигровки матча 23-го тура чемпионата России с "Сочи", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, ростовчане обратятся с просьбой о переигровке в Российский футбольный союз.

Напомним, что в "Ростове" произошла вспышка коронавируса заразились шесть игроков основного состава. Из-за этого на карантин ушла основа и молодежный состав. Клуб просил о переносе матча с "Сочи", но получил отказ. Из-за этого ростовчане выставили юношеский состав с игроками возрастом от 16 до 19 лет и проиграли "Сочи" со счетом 1:10.

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