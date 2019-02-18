"Ростов" и "Ахмат" крупно победили в товарищеских матчах, "Арсенал" потерпел поражение от "Кайрата"
В понедельник, 18 февраля, состоялись три товарищеских матча с участием российских команд. Тульский "Арсенал" уступил "Кайрату", "Ахмат" нанёс сокрушительное поражение "Петрокубу", а "Ростов" разгромил "Вентспилс".
"Арсенал" (тула, Россия) – "Кайрат" (Казахстан) - 2:3
Голы "Арсенала": Бакаев, 50 - 1:1, Мирзов, 73 (пенальти) - 2:3.
"Ахмат" (Грозный, Россия) – "Петрокуб" (Молдова) - 5:0
Голы: Митришев, 2 - 1:0, Шиманьски, 72 - 2:0, Балай, 75 - 3:0, Мбенг, 78 - 4:0, Мбенг, 81 - 5:0.
"Ростов" (Россия) – "Вентспилс" (Латвия) – 3:0
Голы: Сигурдарсон, 46 - 1:0, Попов, 78 - 2:0, Щадин, 84 - 3:0.
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|7
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|24
|8
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|9
|Оренбург
|16
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|Арсенал Тула
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