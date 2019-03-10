"Ростов" и "Арсенал" разошлись миром в матче 19-го тура РПЛ

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"Ростов" и "Арсенал" разошлись миром в матче 19-го тура РПЛ

Матч 19-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Арсеналом" закончился безголевой ничьей. 

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Новосельцев, Сигурдссон, Чернов, Зуев(Ионов, 75), Гацкан, Попов (Шомуродов, 67), Еременко, Мевля, Сигурдарсон(Зайнутдинов, 77).

"Арсенал" Тула: Левашов, Альварес, Беляев, Комбаров, Мохаммед, Бакаев, Горбатенко (Берхамов, 89), Ткачев (Хагуш, 77), Костадинов, Григалава, Ожегович (Кангва, 46).

"Арсенал" занимает 13 место, имея в активе 24 очка. "Ростов" расположился на 9 строчке, имея в активе 26 баллов.

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