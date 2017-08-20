"Ростов" и "Краснодар" голов не забили

В матче седьмого тура чемпионата России "Ростов" и "Краснодар" разошлись миром. После этой встречи ростовчане занимают третье место в Премьер-лиге, а "быки" находятся на пятой позиции.

"Ростов" - "Краснодар" - 0:0

"Ростов": Песьяков, Ингасон, Бобен, Устинов, Мевля, Юсупов, Калачев, Зуев (Думбия, 67), Гацкан (Могилевец, 46), Паршивлюк, Дядюн (Шомуродов, 77).

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Газинский, Ристич (Жоаозиньо, 45), Жигулев, Мамаев, Классон (Иван, 84), Игнатьев (Смолов, 61).

Не пропустите: "Динамо" уходит от поражения в игре с "Уфой". | http://soccernews.ru