"Ростов" и "Краснодар" поспорят за черногорского вингера
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Вингер "Норрчепинг" Сеад Хакшабанович заинтересовал несколько клубов из России, Франции и Бельгии.
По информации Sport24, в РПЛ за 21-летнего футболиста готовы побороться "Краснодар" и "Ростов".
Заплатить за перспективного черногорца придётся более 6 миллионов евро.
Хакшабанович выступает за "Норрчепинг" с января 2019 года, сыграл 71 матч, забил 21 гол и сделал 21 ассист.
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