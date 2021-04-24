"Ростов" и "Краснодар" поспорят за черногорского вингера

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Вингер "Норрчепинг" Сеад Хакшабанович заинтересовал несколько клубов из России, Франции и Бельгии.

По информации Sport24, в РПЛ за 21-летнего футболиста готовы побороться "Краснодар" и "Ростов".

Заплатить за перспективного черногорца придётся более 6 миллионов евро.

Хакшабанович выступает за "Норрчепинг" с января 2019 года, сыграл 71 матч, забил 21 гол и сделал 21 ассист.

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