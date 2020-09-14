"Ростов" и "Локомотив" не выявили победителя

В матче 7-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 0:0.

"Локомотив" поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Ростов" остался на седьмой позиции.

"Ростов" Ростов – "Локомотив" Москва - 0:0

"Ростов": Песьяков, Чернов, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Глебов, Байрамян, Еременко (Мамаев, 72), Норманн, Ионов, Шомуродов (Полоз, 72).

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Чорлука, Живоглядов, Магкеев, Куликов, Миранчук, Камано (Крыховяк, 68), Рыбчинский, Серкейра, Смолов (Лисакович, 62).

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