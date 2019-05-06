"Ростов" и "Оренбург" поборются за игрока "Сочи"

Защитник "Сочи" Игорь Юрганов может перебраться в РПЛ.

Сообщается, что борьбу за 25-летнего игрока ведут "Оренбург" и "Ростов". Контракт Юрганова с клубом истекает предстоящим летом, поэтому он может достаться клубам РПЛ в качестве свободного агента.

В этом сезоне Юрганов провел 33 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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