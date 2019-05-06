"Ростов" и "Оренбург" поборются за игрока "Сочи"

Теги фк сочи 04ростоворенбург

"Ростов" и "Оренбург" поборются за игрока "Сочи"

Защитник "Сочи" Игорь Юрганов может перебраться в РПЛ.

Сообщается, что борьбу за 25-летнего игрока ведут "Оренбург" и "Ростов". Контракт Юрганова с клубом истекает предстоящим летом, поэтому он может достаться клубам РПЛ в качестве свободного агента.

В этом сезоне Юрганов провел 33 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Читайте также: Прокурор требует Кокорину год и 6 месяцев колонии, Мамаеву - год и 5 месяцев. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" - "Болонья": видеотрансляция матча Серии А

"Милан" - "Болонья": видеотрансляция матча Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 27 49
3 Краснодар Краснодар 26 46
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
5 Спартак Москва Спартак Москва 27 43
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург Оренбург 27 36
8 Ростов Ростов 26 36
9 Ахмат Ахмат 27 36
10 Рубин Рубин 27 35
11 Урал Урал 27 33
12 Динамо Москва Динамо Москва 27 30
13 Крылья Советов Крылья Советов 27 28
14 Уфа Уфа 27 26
15 Анжи Анжи 27 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 27 19
Полная таблица

топ-5 тегов