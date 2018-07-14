"Ростов" и "Рубин" проиграли в товарищеских матчах

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"Ростов" и "Рубин" проиграли в товарищеских матчах

В субботу состоялись два товарищеских матча с участием российских клубов. "Ростов" уступил "Славии", а "Рубин" - "Хайдуку".

"Ростов" (Россия) – "Славия" (Чехия) - 1:2

Гол "Ростова": Шомуродов, 76 - 1:2.
 

"Рубин" (Россия) – "Хайдук" (Хорватия) - 0:1

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