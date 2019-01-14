"Ростов" и "Рубин" ведут борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Румынии
Румынский форвард ЧФР "Клуж" Джордже Цукудян может продолжить карьеру в России.
Сообщается, что борьбу за 27-летнего футболиста ведут "Ростов" и "Рубин". Румынский клуб оценивает игрока в 3 миллиона евро.
Отметим, что Цукудян является лучшим бомбардиром румынского чемпионата в прошлом сезоне.
В нынешнем сезоне на его счету 15 забитых мячей в 25 играх.
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