"Ростов" и "Сочи" близки к обмену игроками

В ближайшее время ожидается оформление сделки по обмену игроками между "Сочи" и "Ростовом".

Как сообщает Sport24, из ростовского клуба в сочинский должен перейти полузащитник Ивелин Попов, а в обратном направлении - нападающий Дмитрий Полоз.

Рыночная стоимость россиянина оценивается в 1,8 миллиона евро, а болгарина - в 2 миллиона.

Стоит отметить, что Полоз вернётся в "Ростов" спустя три года.

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