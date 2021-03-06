"Ростов" и "Сочи" не выявили победителя

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"Ростов" и "Сочи" не выявили победителя

В рамках 21-го тура РПЛ "Ростов" сыграл вничью с "Сочи".

"Ростов" по-прежнему занимает пятое место, "Сочи" - третье.

"Ростов" - "Сочи" 0:0

"Ростов": Песьяков, Козлов, Поярков, Алеэсами, Хаджикадунич, Глебов, Махатадзе (Обухов, 67), Гигович, Альмквист, Соу, Полоз (Тугарев, 67).

"Сочи": Джанаев, Терехов, Новосельцев, Набиуллин, Цаллагов, Юсупов (Бурмистров, 85), Нобоа, Миладинович, Жоаозиньо (Руденко, 82), Мевля, Заболотный (Дуганджич, 82).

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