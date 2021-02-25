"Ростов" и "Уфа" обменялись футболистами

На официальном сайте "Ростов" появилась информация о том, что южане провели обмен игроками с "Уфой".

24-летний защитник Константин Плиев продолжит свою карьеру в столице Башкирии, а 20-летний полузащитник Кирилл Фольмер отправится в обратном направлении.

Плиев в первой части сезона выступал за уфимцев на правах аренды и сыграл за них 10 матчей. Теперь с футболистом заключен полноценный контракт.