"Ростов" и "Уфа" обменялись футболистами

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"Ростов" и "Уфа" обменялись футболистамиНа официальном сайте "Ростов" появилась информация о том, что южане провели обмен игроками с "Уфой".

24-летний защитник Константин Плиев продолжит свою карьеру в столице Башкирии, а 20-летний полузащитник Кирилл Фольмер отправится в обратном направлении.

Плиев в первой части сезона выступал за уфимцев на правах аренды и сыграл за них 10 матчей. Теперь с футболистом заключен полноценный контракт.

Фольмер, который является воспитанником "Спартака", играл за молодежную команду "красно-белых" и за "Спартак-2". В текущем сезоне хавбек провел 13 матчей за "Уфу". С "Ростовом" футболист подписал контракт сроком на 5 лет.

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