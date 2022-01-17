"Ростов" и "Уфа" поспорят за опорника "Спартака"
Фото сайт "Спартака"
Хавбек московского "Спартака" Даниил Денисов заинтересовал два клуба РПЛ, сообщает журналист Иван Карпов.
По данным инсайдера, борьбу за 19-летнего опорника ведут "Ростов" и "Уфа".
"Красно-белые" взяли перспективного полузащитника на зимний сбор, по итогам которого примут решение о его будущем.
За основу "Спартака" Денисов сыграл 2 матча. Его рыночная стоимость – 400 тысяч евро. Контракт игрока с клубом истекает в 2023 году.
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