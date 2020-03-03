"Ростов" и "Уфа" пожаловались на судейство в 20-м туре РПЛ

"Ростов" и "Уфа" подали жалобы в РФС на судейство в матчах 20-го тура чемпионата России.

Напомним, что донская команда в гостях сыграла вничью с "Ахматом" (1:1), а башкирцы на выезде уступили "Краснодару" (0:2).

По информации журналиста Сергея Егорова, жалоба "Ростова" содержит около 10 пунктов, а у "Уфы" основная претензия заключается в решении арбитра не удалять хавбека "Краснодара" Кайо.

Рассмотрение претензий клубов запланировано на пятницу, 6 марта.

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