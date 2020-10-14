"Ростов" и "Зенит" близки к завершению сделки по трансферу двух футболистом

"Ростов" и "Зенит" в скором времени совершат обмен футболистами. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

По данным источника, защитник Дмитрий Чистяков перейдет на правах аренды в "Зенит", а "Ростов" выкупит к "сине-бело-голубых" Дениса Терентьева.

Сумма трансфера составит 300 тысяч евро.

Напомним, Терентьев выступал в "Ростове" с 2015 по 2017 год. В его активе 50 матчей.

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