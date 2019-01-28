"Ростов" и "Зенит" объявили стартовые составы на игру Кубка "Матч Премьер"

Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Зенита" на игру Кубка "Матч Премьер".

"Ростов": Абаев, Логашов, Скопинцев, Ионов, Паршивлюк, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Ингасон, Гацкан, Глебов, Зуев.

"Зенит": Лунёв, Жирков, Нету, Иванович, Смольников, Эрнани, Мусаев, Маркизио, Кузяев, Мак, Дзюба.

Поединок, проходящий в Катаре, состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что в кубке также принимают участие "Локомотив" и "Спартак".

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