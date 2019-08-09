"Ростов" интересным роликом объявил о подписании двух защитников

"Ростов" объявил о переходе двух футболистов - 18-летнего Данилы Ведерникова и 22-летнего Кирилла Малярова.



Оба игрока заключили пятилетний контракт с "желто-синими".

Данила Ведерников - воспитанник "Краснодара". В прошлом сезоне футболист играл за молодежную команду "быков" и сборную России U18.

Кирилл Маляров -воспитанник академии "Спартака". Ранее он играл в "Волге", "Динамо-2", "Олимпиеце" и "Роторе".

"Ростов" после 4-х туров располагается на 3 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 баллов.

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