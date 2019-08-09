"Ростов" интересным роликом объявил о подписании двух защитников
"Ростов" объявил о переходе двух футболистов - 18-летнего Данилы Ведерникова и 22-летнего Кирилла Малярова.
Оба игрока заключили пятилетний контракт с "желто-синими".
Данила Ведерников - воспитанник "Краснодара". В прошлом сезоне футболист играл за молодежную команду "быков" и сборную России U18.
Кирилл Маляров -воспитанник академии "Спартака". Ранее он играл в "Волге", "Динамо-2", "Олимпиеце" и "Роторе".
"Ростов" после 4-х туров располагается на 3 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Локомотив Москва
|4
|7
|5
|Рубин
|4
|7
|6
|Краснодар
|4
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Арсенал Тула
|4
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Динамо Москва
|4
|5
|11
|Спартак Москва
|4
|5
|12
|Уфа
|4
|4
|13
|Крылья Советов
|4
|3
|14
|Тамбов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|4
|0