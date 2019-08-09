"Ростов" интересным роликом объявил о подписании двух защитников

Теги ростов

"Ростов" интересным роликом объявил о подписании двух защитников

"Ростов" объявил о переходе двух футболистов - 18-летнего Данилы Ведерникова и 22-летнего Кирилла Малярова.

Оба игрока заключили пятилетний контракт с "желто-синими".

Данила Ведерников - воспитанник "Краснодара". В прошлом сезоне футболист играл за молодежную команду "быков" и сборную России U18.

Кирилл Маляров -воспитанник академии "Спартака". Ранее он играл в "Волге", "Динамо-2", "Олимпиеце" и "Роторе".

"Ростов" после 4-х туров располагается на 3 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 баллов.

Не пропустите: "Локомотив" близок к покупке Джорджевича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Лукас Моура продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2024 года

Лукас Моура продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2024 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 10
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4 9
3 Ростов Ростов 4 8
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 4 7
5 Рубин Рубин 4 7
6 Краснодар Краснодар 4 7
7 Урал Урал 4 7
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 4 7
9 Ахмат Ахмат 4 6
10 Динамо Москва Динамо Москва 4 5
11 Спартак Москва Спартак Москва 4 5
12 Уфа Уфа 4 4
13 Крылья Советов Крылья Советов 4 3
14 Тамбов Тамбов 4 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 4 1
16 Оренбург Оренбург 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов