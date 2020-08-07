"Ростов" интересуется белорусским защитником
Центральный защитник брестского "Динамо" Александр Павловец привлёк внимание "Ростова".
По информации Tribuna.com, "жёлто-синие" заинтересованы в подписании 23-летнего футболиста этим летом.
В конце июля сообщалось, что белорус близок к переходу в "Ахмат".
Рыночная стоимость Павловца - 500 тысяч евро. В этом сезоне игрок забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах.
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