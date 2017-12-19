"Ростов" интересуется бразильским хавбеком

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"Ростов" интересуется бразильским хавбеком

Полузащитник "Партизана" Эвертон Луис Билюер стал трансферной целью "Ростова", сообщает Спортски журнал.

Белградский клуб готов продать 29-летнего бразильца в случае поступления хорошего предложения.

Кроме "Ростова" на хавбека претендуют "Дженоа", а также клубы из ОАЭ, Польши, Китая и Турции.

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