"Ростов" интересуется экс-вратарём "Армавира"

"Ростов" может заключить контракт с вратарём Максимом Матюшей, сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, 25-летний футболист, вероятно, приедет на просмотр в донской клуб.

Последним местом работы голкипера был "Армавир", который не смог выполнить условия лицензирования и снялся с ФНЛ, предоставив всем своим игрокам статус свободного агента.

Стоит отметить, что на российском телевидении звучали сравнения Матюши с легендарным Петером Шмейхелем.

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