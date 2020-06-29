"Ростов" интересуется форвардом Еремееффом, который имеет русские корни

"Ростов" проявляет интерес к шведскому нападающему дрезденского "Динамо" Александру Еремееффу, сообщает Kicker.

По сведениям издания, ростовский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Динамо" готово отдать игрока в аренду с правом последующего выкупа.

26-летний Еремеефф является уроженцем Швеции, но имеет русские корни по линии отца. В нынешнем сезоне он провел за "Динамо" 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: Черчесов - про 17-летнего голкипера "Ростова": "Пропущенными 10 мячами гордиться не стоит". | http://soccernews.ru