"Ростов" интересуется форвардом Еремееффом, который имеет русские корни

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"Ростов" интересуется форвардом Еремееффом, который имеет русские корни

"Ростов" проявляет интерес к шведскому нападающему дрезденского "Динамо" Александру Еремееффу, сообщает Kicker.

По сведениям издания, ростовский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Динамо" готово отдать игрока в аренду с правом последующего выкупа.

26-летний Еремеефф является уроженцем Швеции, но имеет русские корни по линии отца. В нынешнем сезоне он провел за "Динамо" 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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