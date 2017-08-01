"Ростов" ищет нападающего и интересуется Чопом, Баэбеком и Аментеросом

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"Ростов" ищет нападающего и интересуется Чопом, Баэбеком и Аментеросом

"Ростов" хочет приобрести нападающего до закрытия летнего трансферного окна, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, ростовский клуб рассматривает кандидатуры форвардов ПСЖ Жана-Кристофа Баэбека, "Кальяри" Дуйе Чопа и "Хераклеса" Самуэля Арментероса.

24-летний Баэбек в минувшем сезоне выступал за "Пескару" на правах аренды, провел 15 матчей и забил 4 гола. 27-летний Чоп сыграл 31 матч и забил 9 мячей. На счету 27-летнего Арментероса 19 голов в 29 поединках.

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