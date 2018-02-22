"Ростов" исключил Бухарова из заявки на вторую часть сезона в РФПЛ

Теги ростовалександр бухаров

"Ростов" исключил Бухарова из заявки на вторую часть сезона в РФПЛ"Ростов" исключил своего форварда Александра Бухарова из заявки на вторую часть сезона в Премьер-Лиге, информирует официальный сайт организации.

Причиной такого решения "желто-синих" стала травма 32-летнего нападающего, из-за которой он выбыл из строя на срок от двух до трех месяцев.

В нынешнем сезоне Бухаров забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи в 15 матчах за "Ростов".

Напомним, сегодня в контрольном матче "Динамо" обыграло "Ахмат". | soccernews.ru

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