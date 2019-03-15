"Ростов" исключил своего нападающего из заявки команды

Форвард Видар Кьяртанссон более не является футболистом "Ростова".

Сообщается, что 29-летний исландец в ближайшее время присоединится к шведскому "Хаммарбю".

Напомним, что Кьяртанссон перебрался в "Ростов" прошлым летом и заключил с клубом соглашение до 2022 года.

В этом сезоне на счету Кьяртанссона два забитых мяча и один ассист в 12 играх.

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