"Ростов" исключил своего нападающего из заявки команды
Форвард Видар Кьяртанссон более не является футболистом "Ростова".
Сообщается, что 29-летний исландец в ближайшее время присоединится к шведскому "Хаммарбю".
Напомним, что Кьяртанссон перебрался в "Ростов" прошлым летом и заключил с клубом соглашение до 2022 года.
В этом сезоне на счету Кьяртанссона два забитых мяча и один ассист в 12 играх.
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