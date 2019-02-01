"Ростов" избавился от словенского хавбека

"Ростов" в своём официальном твиттере объявил об уходе словенского полузащитника Жана Майера.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

"Желаем ему удачи в дальнейший карьере" - говорится в публикации донского клуба.

26-летний Майер выступал за "Ростов" с 2017 года, сыграл 17 матчей и сделал 2 ассиста. Его трансферная стоимость оценивается в 400 тысяч евро.

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