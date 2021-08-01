"Ростов" Карпина проиграл 4-й матч подряд

Фото: твиттер "Евроспорта"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 2:4. Таким образом, серия поражений ростовчан увеличилась до четырех матчей с учетом прошлого сезона.

В 1-го туре "Ростов" дома проиграл "Динамо" со счетом 0:2. В прошлом сезоне ростовчане проиграли в 29-м и 30-м турах в матчах с "Уралом" (0:1) и "Краснодаром" (1:3).

В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет с "Химками". Матч состоится 8 августа.

Напомним, что несколько дней назад главный тренер "Ростова" Валерий Карпин по совместительству возглавил сборную России.

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