"Ростов" Карпина проиграл 4-й матч подряд
Фото: твиттер "Евроспорта"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 2:4. Таким образом, серия поражений ростовчан увеличилась до четырех матчей с учетом прошлого сезона.
В 1-го туре "Ростов" дома проиграл "Динамо" со счетом 0:2. В прошлом сезоне ростовчане проиграли в 29-м и 30-м турах в матчах с "Уралом" (0:1) и "Краснодаром" (1:3).
В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет с "Химками". Матч состоится 8 августа.
Напомним, что несколько дней назад главный тренер "Ростова" Валерий Карпин по совместительству возглавил сборную России.
Не пропустите: Карпин ответил на вопрос о капитане сборной России. | http://soccernews.ru
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