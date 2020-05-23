"Ростов" красиво поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом

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"Ростов" красиво поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом

"Ростов" принял участие в акции, целью которой является выражение благодарности врачам, которые уже не первый месяц ведут борьбу с пандемией коронавируса.

"На медиафасаде "Ростов Арены" вечером 22 мая появились имена и фамилии 160 врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Цель совместной акции с РФС – адресно поблагодарить российских врачей, ведущих борьбу с инфекцией, охватившей весь мир. Подобная акция также прошла на медиафасадах "Лужников" и "Екатеринбург Арены", - говорится в публикации "жёлто-синих" в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имена и фамилии врачей на медиафасаде «Ростов Арены» ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ На медиафасаде «Ростов Арены» вечером 22 мая появились имена и фамилии врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Цель совместной акции с РФС - адресно поблагодарить российских врачей, ведущих борьбу с инфекцией, охватившей весь мир.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Подобная акция также прошла на медиафасадах ⁣⁣⠀ «Лужников» и «Екатеринбург Арены».⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ #МыРостов

Публикация от Футбольный клуб «Ростов» (@fcrostov)

На сегодняшний день в России выявлено более 326 тысяч случаев заражения коронавирусом, 3249 человек из числа инфицированных скончались.

Не пропустите: В "Ростове" не выявлены случаи заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru
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