"Ростов" купил двух центральных защитников
"Ростов" на своём официальном сайте объявил о двойном трансфере.
Новичками "жёлто-синих" стали 18-летний Александр Мухин и 24-летний Томас Рукас. Оба - центральные защитники.
Мухина "Ростов" приобрёл у "Локомотива" за 11 тысяч евро. Контракт - до июня 2022 года.
За Рукаса донской клуб заплатил "Енисею" 110 тысяч евро. Контракт - до июня 2023 года.
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