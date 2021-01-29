"Ростов" купил двух центральных защитников

"Ростов" на своём официальном сайте объявил о двойном трансфере.

Новичками "жёлто-синих" стали 18-летний Александр Мухин и 24-летний Томас Рукас. Оба - центральные защитники.

Мухина "Ростов" приобрёл у "Локомотива" за 11 тысяч евро. Контракт - до июня 2022 года.

За Рукаса донской клуб заплатил "Енисею" 110 тысяч евро. Контракт - до июня 2023 года.

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