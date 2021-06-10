"Ростов" купил форварда софийского ЦСКА

Фото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен

Как сообщает пресс-служба"Ростова", клуб воспользовался опцией выкупа нападающего софийского ЦСКА Али Соу. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года.

Напомним, что Али Соу присоединился к команде зимой на правах аренды. Во второй части сезона нападающий провёл 12 матчей и забил три мяча. Али Соу выступает за национальную команду Гамбии. В составе сборной футболист провёл пять матчей, но не отметился результативными действиями.

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