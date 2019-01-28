"Ростов" купил хавбека "Брайтона"

Полузащитник "Брайтона" Матиас Норманн стал игроком "Ростова", сообщает официальный сайт клуба.

Трансфер 22-летнего норвежца обошёлся российскому клубу в 1 миллион 730 тысяч евро. Стороны заключили контракт до июня 2022 года.

"Мы приветствуем Матиаса Нормана и желаем ему яркой игры в составе "Ростова" - говорится в заявлении "жёлто-синих".

"Брайтон" купил Норманна в июле 2017 года за 1,47 млн евро. За основу "чаек" футболист не провёл ни одного матча. Сдавался в аренду "Мольде".

Не пропустите: Данни готов вернуться в "Зенит". | http://soccernews.ru