"Ростов" купил хавбека "Брайтона"

Теги ростовбрайтон & хоув альбионматиас норманн

"Ростов" купил хавбека "Брайтона"

Полузащитник "Брайтона" Матиас Норманн стал игроком "Ростова", сообщает официальный сайт клуба.

Трансфер 22-летнего норвежца обошёлся российскому клубу в 1 миллион 730 тысяч евро. Стороны заключили контракт до июня 2022 года.

"Мы приветствуем Матиаса Нормана и желаем ему яркой игры в составе "Ростова" - говорится в заявлении "жёлто-синих".

"Брайтон" купил Норманна в июле 2017 года за 1,47 млн евро. За основу "чаек" футболист не провёл ни одного матча. Сдавался в аренду "Мольде".

Не пропустите: Данни готов вернуться в "Зенит". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бразильская журналистка сделала важное заявление о травме Неймара

Бразильская журналистка сделала важное заявление о травме Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов