"Ростов" купил защитника "Локомотива" и отдал его в аренду "Рубину"

"Локомотив" объявил об уходе в "Ростов" защитника Николая Пояркова.

Донской клуб приобрёл 19-летнего футболиста всего за 8 тысяч евро. При этом у "железнодорожников" есть право обратного выкупа левого фулбека.

"Ростов" после трансфера сразу же отдал Пояркова в аренду "Рубину" до 30 июня 2020 года.

Также стоит отметить, что "Локомотив" покинул ещё один юный игрок обороны - 20-летний Иван Лапшов. Он продолжит карьеру в "Оренбурге".

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