"Ростов" лидирует в борьбе за форварда "Оренбурга" Деспотовича

Юрий Горбенко, агент форварда "Оренбурга" Джордже Деспотовича, прояснил ситуацию с будущим своего клиента.

"По поводу ЦСКА я вам скажу так: дыма без огня не бывает. Ходят ещё разговоры о "Ростове", очень настойчиво им интересуются. Думаю, это самый серьёзный вариант. Была ещё возможность перейти зимой туда у Джордже. Интерес "Локомотива"? Они под вопросом, но переговоры идут во всех направлениях. Джордже - очень серьёзный футболист, тем более свободный агент. По "Трабзонспору" тоже ведутся переговоры, но он горит желанием играть в РПЛ. Конкретных вариантов в Европе нет, чемпионаты нигде не закончились", - сказал агент.

28-летний Деспотович выступает за "Оренбург" с августа 2018 года, сыграл 47 матчей, забил 14 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 2,2 миллиона евро.

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