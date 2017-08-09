"Ростов" минимально обыграл "Динамо"
В матче 5 тура Премьер-Лиги "Ростов" на своем поле минимально обыграл московское "Динамо".
"Ростов" - "Динамо" - 1:0
Гол: Калачев, 19 - 1:0 (пенальти).
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Байрамян, Калачев (Юсупов, 68), Могилевец, Зуев (Думбия, 75), Дядюн (Шомуродов, 87).
"Динамо": Шунин, Морозов, Шуньич, Хольмен, Терехов, Зотов, Соу, Катрич (Темников, 71), Панченко, Ташаев, Вандерсон.
Напомним, "Локомотив" ушел от поражения в игре с "Рубином". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Локомотив Москва
|5
|13
|3
|Ростов
|5
|10
|4
|ЦСКА Москва
|5
|9
|5
|Ахмат
|4
|9
|6
|Уфа
|5
|9
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Краснодар
|4
|7
|9
|Рубин
|5
|7
|10
|Урал
|5
|7
|11
|Динамо Москва
|5
|4
|12
|Тосно
|5
|3
|13
|Арсенал Тула
|5
|3
|14
|СКА Хабаровск
|5
|3
|15
|Анжи
|5
|3
|16
|Амкар
|5
|1