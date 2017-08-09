"Ростов" минимально обыграл "Динамо"

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"Ростов" минимально обыграл "Динамо"В матче 5 тура Премьер-Лиги "Ростов" на своем поле минимально обыграл московское "Динамо".

"Ростов" - "Динамо" - 1:0

Гол: Калачев, 19 - 1:0 (пенальти).

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Байрамян, Калачев (Юсупов, 68), Могилевец, Зуев (Думбия, 75), Дядюн (Шомуродов, 87).

"Динамо": Шунин, Морозов, Шуньич, Хольмен, Терехов, Зотов, Соу, Катрич (Темников, 71), Панченко, Ташаев, Вандерсон.

Напомним, "Локомотив" ушел от поражения в игре с "Рубином". | soccernews.ru

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