"Ростов" может бойкотировать матч со "Спартаком" из-за судейства

1 Теги ростовуралспартак москва

"Ростов" может бойкотировать матч со "Спартаком" из-за судейства

"Ростов" готов пойти на крайние меры, если команда снова столкнётся с необъективным судейством в российской Премьер-лиге.

"Если сегодня будет скандал с судьями (аналог игры с "Динамо") клуб в качестве меры по привлечению внимания к проблеме судейства рассматривает вариант бойкота матча со "Спартаком" в следующем туре", - написал в своём телеграм-канале журналист Сергей Егоров.

В эти минуты "Ростов" играет с "Уралом", по состоянию на 69-ю минуту счёт 0:0.

Со "Спартаком" команда с берегов Дона должна сыграть 8 декабря на "Открытие Арене". 

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Дмитрий Владимирович
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