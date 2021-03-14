"Ростов" может бойкотировать следующий матч РПЛ

2 Теги ростовандрей червиченко

"Ростов" может бойкотировать следующий матч РПЛ

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко сообщил, что "Ростов" может бойкотировать матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ротором" из-за недовольства судейством в поединка 22-го тура с "Химками" (0:1).

"Близко дружу с руководителями "Ростова". Знаю, что команда с большой долей вероятности не собирается ехать на следующий матч с "Ротором". Какой смысл участвовать в чемпионате? 

Какой смысл "Ростову" ехать на выезд, тратить деньги, участвовать в чемпионате? Лучше дома посидеть, хотя бы деньги будут сэкономлены. Вылет? Они уже не вылетят, потому что очков хватает. Наверх не пускают. Для чего выступать в чемпионате? Чтобы какой-то негодяй развернул три момента в другую сторону? Знаю точно, что идёт серьёзное обсуждение того, чтобы в качестве демарша не лететь в Волгоград. Во всяком случае, пока не будет серьезнейшего решения по результатам этого матча", — приводит слова Червиченко "Чемпионат".

Не пропустите: "Ростов" намерен обжаловать три судейских решения в матче с "Химками". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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somoff

Ой пиздёшь то.....

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andi
андрей

судейство РПЛ на мыло.

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