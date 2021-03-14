"Ростов" может отказаться от бойкота матча с "Ротором", но при одном условии
"Ростов" готов отказаться от бойкота игры против "Ротора".
Сообщается, что клуб пойдет на это если арбитра Сергея Лапочкина отстранят от работы в РПЛ.
Напомним, что Лапочкин обслуживал матч против "Химок" (0:1). В "Ростове" считают, что судья допустил три грубых ошибки в матче, которые повлияли на его исход.
Матч между "Ротором" и "Ростовом" должен пройти 17 марта.
Читайте также: "Ростов" может бойкотировать матч с "Ротором", однако опасается обвинений в сдаче игры. | http://soccernews.ru
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