"Ростов" может отказаться от бойкота матча с "Ротором", но при одном условии

"Ростов" готов отказаться от бойкота игры против "Ротора".

Сообщается, что клуб пойдет на это если арбитра Сергея Лапочкина отстранят от работы в РПЛ.

Напомним, что Лапочкин обслуживал матч против "Химок" (0:1). В "Ростове" считают, что судья допустил три грубых ошибки в матче, которые повлияли на его исход.

Матч между "Ротором" и "Ростовом" должен пройти 17 марта.

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