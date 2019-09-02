"Ростов" может переехать в другой российский город

Теги ростов

"Ростов" может переехать в другой российский город

Пиар-директор "Ростова" Денис Штанько заявил, что у клуба возникли разногласия с компанией "Спорт-Ин", которая осуществляет управление стадионом "Ростов-Арена".

"Ростов" получил проект соглашения о расторжении договора аренды стадиона "Ростов-Арена". Речь идет о нарушении работы инженерных коммуникаций, проблемах в организации систем контроля доступа и иных недостатках, негативно влияющих на обеспечение безопасности зрителей при проведении матчей.

В последних матчах они составили не менее 18% от суммы договора аренды. Такие убытки не устраивают управляющую компанию стадиона, которая по разным причинам не устраняет те недостатки, на которые указывает футбольный клуб", - приводят слова Штанько российские СМИ.

В связи с этим клуб может переехать в другой город.

"Клуб не намерен и не хочет подписывать соглашение о расторжении договора аренды. Мы хотим играть на "Ростов-Арене". Но на данный момент договоренности со "Спорт-Ин" не достигнуты, мы изучаем возможность проведения домашних матчей в Краснодаре и Волгограде", - добавил представитель руководства российского клуба.

Не пропустите: "Рубин" объявил о переходе хавбека "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ объявил о переходе Икарди

ПСЖ объявил о переходе Икарди

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов