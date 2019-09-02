"Ростов" может переехать в другой российский город
Пиар-директор "Ростова" Денис Штанько заявил, что у клуба возникли разногласия с компанией "Спорт-Ин", которая осуществляет управление стадионом "Ростов-Арена".
"Ростов" получил проект соглашения о расторжении договора аренды стадиона "Ростов-Арена". Речь идет о нарушении работы инженерных коммуникаций, проблемах в организации систем контроля доступа и иных недостатках, негативно влияющих на обеспечение безопасности зрителей при проведении матчей.
В последних матчах они составили не менее 18% от суммы договора аренды. Такие убытки не устраивают управляющую компанию стадиона, которая по разным причинам не устраняет те недостатки, на которые указывает футбольный клуб", - приводят слова Штанько российские СМИ.
В связи с этим клуб может переехать в другой город.
"Клуб не намерен и не хочет подписывать соглашение о расторжении договора аренды. Мы хотим играть на "Ростов-Арене". Но на данный момент договоренности со "Спорт-Ин" не достигнуты, мы изучаем возможность проведения домашних матчей в Краснодаре и Волгограде", - добавил представитель руководства российского клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4