"Ростов" может подписать ещё одного исландца

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"Ростов" может подписать ещё одного исландца

Защитник "Бристоль Сити" Хердюр Магнуссон попал в сферу интересов "Ростова", сообщает британская пресса.

Донской клуб хочет подписать 24-летнего исландца, играющего на позиции левого латераля, уже в текущее трансферное окно.

Стоит отметить, что в составе "Ростова" уже есть два соотечественника Магнуссона - Сверрир Ингасон и Бьорн Сигурдарсон. 

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