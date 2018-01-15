"Ростов" может подписать ещё одного исландца

Защитник "Бристоль Сити" Хердюр Магнуссон попал в сферу интересов "Ростова", сообщает британская пресса.

Донской клуб хочет подписать 24-летнего исландца, играющего на позиции левого латераля, уже в текущее трансферное окно.

Стоит отметить, что в составе "Ростова" уже есть два соотечественника Магнуссона - Сверрир Ингасон и Бьорн Сигурдарсон.

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