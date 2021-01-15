"Ростов" может подписать легенду "Краснодара"

Бывший вратарь "Краснодара" Андрей Синицын прибыл на тренировочный сбор "Ростова".

Накануне пресс-служба "жёлто-синих" опубликовала фотоотчёт с занятий команды в испанской Марбелье, и на снимках был замечен 32-летний голкипер.

Напомним, что Синицын в четверг стал свободным агентом вследствие расторжения контракта с "быками".

Футболист выступал за "Краснодар" с июня 2012 года, сыграл 103 матча и пропустил 105 голов.

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