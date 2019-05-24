"Ростов" может подписать защитника сборной России

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"Ростов" может подписать защитника сборной России

Защитник "Рубина" и сборной России Владимир Гранат может в скором времени вернуться в "Ростов", сообщают российские СМИ.

Будущее 32-летнего футболиста в Казани находится под вопросом из-за финансовых проблем клуба.

Ситуацией может воспользоваться "Ростов", цвета которого опытный центрбек защищал в сезоне 2016/17.

Ранее гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов заявлял, что Гранат готов остаться в клубе и пойти на сокращение зарплаты - с 1,5 миллиона до 600 тысяч евро.

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