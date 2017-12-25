"Ростов" может расстаться с Кинтеро

Эквадорский полузащитник "Ростова" Хосимар Кинтеро может покинуть клуб, сообщает Digi Sport.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляет румынский клуб КСМС.

Напомним, что "Ростов" арендовал хавбека прошлым летом у "Челси".

В этом сезоне 20-летний Кинтеро провел за "Ростов" всего 1 матч, отыграв 24 минуты в Кубке России. Также сыграл 4 встречи за молодежный состав.

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