"Ростов" может усилиться талантом из ЦСКА

Защитник ЦСКА Никита Котин находится на просмотре в "Ростове", сообщает Sport24.

По сведениям источника, тренерский штаб ростовского клуба под руководством Валерия Карпина по итогам просмотра примет решение о целесообразности трансфера игрока.

18-летний Котин выступает за ЦСКА с 2020 года. Вторую часть прошлого сезона он провел на правах аренды в омском "Иртыше", в составе которого принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом действует до лета 2023 года.

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