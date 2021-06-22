"Ростов" может усилиться талантом из ЦСКА
Защитник ЦСКА Никита Котин находится на просмотре в "Ростове", сообщает Sport24.
По сведениям источника, тренерский штаб ростовского клуба под руководством Валерия Карпина по итогам просмотра примет решение о целесообразности трансфера игрока.
18-летний Котин выступает за ЦСКА с 2020 года. Вторую часть прошлого сезона он провел на правах аренды в омском "Иртыше", в составе которого принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом действует до лета 2023 года.
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