"Ростов" может усилиться талантом из ЦСКА

Теги цска москваростовтрансферыникита котин

"Ростов" может усилиться талантом из ЦСКА

Защитник ЦСКА Никита Котин находится на просмотре в "Ростове", сообщает Sport24.

По сведениям источника, тренерский штаб ростовского клуба под руководством Валерия Карпина по итогам просмотра примет решение о целесообразности трансфера игрока.

18-летний Котин выступает за ЦСКА с 2020 года. Вторую часть прошлого сезона он провел на правах аренды в омском "Иртыше", в составе которого принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: ЦСКА нацелился на защитника сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Английский тренер выразил готовность возглавить сборную России

Английский тренер выразил готовность возглавить сборную России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов