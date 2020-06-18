"Ростов" может выпустить на матч против "Сочи" футболистов младше 18 лет

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"Ростов" может выпустить на матч против "Сочи" футболистов младше 18 лет

"Ростов" разрабатывает план на игру 23-го тура РПЛ против "Сочи".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", клуб готов задействовать в матче игроков академии до 18 лет. Однако "Ростов" обратился к РФС с просьбой о переносе игры на другую дату.

Ранее сообщалось, что шесть игроков "Ростова" заболели коронавирусом, поэтому основной и молодежный состав были отправлены на карантин и пропустят матч с "Сочи".

Поединок между клубами запланирован на 19 июня. "Ростов" занимает в РПЛ 4-е место, а "Сочи" - 12-е.

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