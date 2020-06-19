"Ростов" на 52-й секунде матча с "Сочи" забил гол

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"Ростов" на 52-й секунде матча с "Сочи" забил гол

"Ростов" забил гол "Сочи" на первой минуте в матче 23-го тура РПЛ.

Донская команда, как ожидалось, играет молодёжным составом, так как все футболисты основы закрыты на карантине.

Первый гол забил на 52-й секунде Роман Романов.

После 22 тура РПЛ "Ростов" занимает 4 место в турнирной таблице.

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