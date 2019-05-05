"Ростов" на последних минутах добыл ничью в матче с "Краснодаром"
В рамках 27-го тура РПЛ "Ростов" сыграл вничью с "Краснодаром".
"Краснодар" остался на третьем месте, отставая от "Локомотива" на два очка и опережая ЦСКА на два балла. "Ростов" поднялся на седьмую позицию.
"Ростов" - "Краснодар" 1:1
Голы: Классон (пен), 25 - 0:1, Шомуродов, 89 - 1:1
"Ростов": Песьяков, Новосельцев, Хаджикадунич, Паршивлюк, Чернов, Норманн, Глебов (Калачев, 68), Гацкан, Ионов (Шомуродов, 67), Попов, Еременко.
"Краснодар": Сафонов, Спайич, Фьолусон, Петров, Рамирес, Газинский, Классон, Перейра (Ольссон, 83), Вандерсон (Сулейманов, 71), Мартынович, Игнатьев (Ари, 66).
Предупреждения: Новосельцев (24), Глебов (67), Газинский (72), Хаджикадунич (85), Паршивлюк (90).
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19