"Ростов" на последних минутах добыл ничью в матче с "Краснодаром"

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"Ростов" на последних минутах добыл ничью в матче с "Краснодаром"

В рамках 27-го тура РПЛ "Ростов" сыграл вничью с "Краснодаром".

"Краснодар" остался на третьем месте, отставая от "Локомотива" на два очка и опережая ЦСКА на два балла. "Ростов" поднялся на седьмую позицию.

"Ростов" - "Краснодар" 1:1

Голы: Классон (пен), 25 - 0:1, Шомуродов, 89 - 1:1

"Ростов": Песьяков, Новосельцев, Хаджикадунич, Паршивлюк, Чернов, Норманн, Глебов (Калачев, 68), Гацкан, Ионов (Шомуродов, 67), Попов, Еременко.

"Краснодар": Сафонов, Спайич, Фьолусон, Петров, Рамирес, Газинский, Классон, Перейра (Ольссон, 83), Вандерсон (Сулейманов, 71), Мартынович, Игнатьев (Ари, 66).

Предупреждения: Новосельцев (24), Глебов (67), Газинский (72), Хаджикадунич (85), Паршивлюк (90).  

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