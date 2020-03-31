"Ростов" на сайте клуба назвал пять шагов против коронавируса
"Ростов" опубликовал на своем официальном сайте информацию о том, как бороться с пандемией коронавируса.
Сегодня, 31 марта, в Ростовской области введен режим самоизоляции.
"Первое - это ваши руки. Мойте их как можно чаще с мылом или любым другим спиртосодержащим средством. Если вы чихаете или кашляете, прикройте рот согнутым локтем. Также можно использовать одноразовые носовые платки. Но после использования их надо сразу выкинуть. Старайтесь не трогать рот, нос, глаза руками. Это предотвратит попадание вируса в организм.
При общении с другими людьми старайтесь не подходить близко. Сохраняйте дистанцию минимум метр при общении с людьми, которые чихают или кашляют. Если вы себя плохо чувствуете, оставайтесь дома. Пожалуйста, соблюдайте все рекомендации органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Напомним, чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
По последним данным, в России насчитывается 2337 зараженных коронавирусом. Выздоровел 121 человек, умерли - 17.
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
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|22
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|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
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|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
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|22
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