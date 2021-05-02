"Ростов" на своем поле обыграл "Тамбов"

Фото: твиттер "Ростова"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата России, "Ростов" под руководством Валерия Карпина обыграл на своем поле "Тамбов" со счетом 2:0. Голами отметились Дмитрий Полоз и Кенто Хасимото.

"Ростов" – "Тамбов" - 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: Полоз, 70 - 1:0, Хасимото, 78 - 2:0

"Ростов" – Песьяков, Терентьев (Козлов, 75), Осипенко, Поярков (Алеэсами, 66), Хаджикадунич, Гигович (Махатадзе, 66), Хасимото (Мамаев, 80), Глебов, Альмквист, Полоз (Фольмер, 75), Соу.

"Тамбов" – Сямук, Васиев (Климов, 73), Денисов, Кайков (Ахмаев, 81), Мартынов, Кабахидзе (Дроздов, 81), Карапузов, Карп (Гигашвили, 81), Терехов (Минаев, 67), Алиев, Архипов.

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